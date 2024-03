Astara Chile Classic: el millonario pozo que reparte el torneo de golf más importante del país

Santiago

A contar de mañana jueves, y hasta el domingo, el Prince of Wales Country Club será sede de una nueva edición del Astara Chile Classic, el torneo de golf más importante de Chile.

Como parte del Korn Ferry Tour, el circuito que permite la clasificación de los deportistas al PGA Tour, serán 156 deportistas quienes estarán participando en La Reina.

Entre estos, habrá seis golfistas nacionales que buscarán el título del Astara Chile Classic, siendo el más destacado Cristóbal del Solar, quien es el mejor latino en el ranking por puntos del Korn Ferry Tour.

“Sería un sueño ganar acá. Ganar un torneo de este calibre no lo he hecho en Chile, ojalá sea esta semana, pero es difícil predecir lo que podría pasar. He estado jugando un muy buen golf este año, trataré de mantener mis rutinas y enfocarme día a día para que, ojalá, el fin de semana esté levantando la copa”, aseguró quien representará al país en el torneo junto a Agustín Errázuriz, Tomás Gana, Gabriel Morgan, Felipe Aguilar y Matías Domínguez.

Todo en una instancia donde, además del prestigio deportivo, al ser uno de los cuatro eventos del Korn Ferry Tour que se realiza en Latinoamérica. Esto porque entregará más de 1 millón de dólares en premios, siendo el mayor botín a repartir en la historia de Chile para esta disciplina.

Este jueves, quien será el primero en competir en el Prince of Wales Country Club esCristóbal del Solar, que arrancará a las 7:55 horas. Luego, será Toto Gana quien competirá desde las 9:25. Finalmente, a contar de las 14:35 horas, saltarán al césped Matías Domínguez, Gabriel Morgan, Felipe Aguilar y Agustín Errázuriz.