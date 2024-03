“No va con mis valores”: Luis Zubeldía reveló por qué no llegó a Colo Colo

Fue una de las grandes teleseries del verano 2024. Luis Zubeldía estuvo cerca de transformarse en el nuevo entrenador de Colo Colo, pero finalmente llegó Jorge Almirón, ex Boca Juniors.

El campeón del fútbol ecuatoriano y de la última Copa Sudamericana con Liga de Quito, conversó con ESPN F90 de Argentina y contó detalles del porqué no llegó a Macul para la presente temporada.

“Salimos campeones, le ganamos a Independiente del Valle, un equipazo, se lo ganamos bien, por penales, igual que en Sudamericana, entonces sentimentalmente estás atado a esa institución”, dijo en la conversación con el citado medio.

Agregó que: “cómo yo me voy a ir de Liga, habiendo vivido lo que viví, y arreglar con cualquier otro equipo. Con todo el respeto que merecen esas instituciones, como por ejemplo São Paulo. Si yo esto lo hubiera sabido en septiembre, puedes proyectar tu futuro a partir de diciembre, pero de la noche a la mañana no va con mis valores”, dijo.

Reveló además que el 2014 estuvo cerca de llegar a Macul: “me junto con el presidente de Colo Colo. Me dicen que vamos a tener una entrevista en el hotel continental. Está Tapia como técnico interino y quieren contratar un entrenador. Bueno, perfecto, me junto, me pongo a analizar Colo Colo, el equipo era un fenómeno, estos partidos que estaba siendo dirigido por Héctor Tapia, pero un fenómeno, un fenómeno, estaba muy bien el equipo”, sostuvo.

“Entonces me siento con el presidente, me presenté. ‘Luis, ¿qué le parece el equipo, tuviste la oportunidad de verlo?’, me dice el presidente. ‘Sí, creo que no deberías cambiar el entrenador, debe seguir Tapia’. Después sale campeón con ese equipo. Esto me nace porque si estoy viendo una cosa, cómo voy a decir otra. Esta es una situación que nadie me acorraló, pero como entrenador puedes estar en un montón de situaciones que te quieren meter y yo no necesito de esto”, complementó Luis Zubeldía.