Jugador del Valencia sufrió la “lesión más grave que puede tener un futbolista”: temen que no pueda volver a jugar fútbol

Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia, sufrió una terrible lesión que causó impacto y preocupación en el mundo del fútbol. Durante el partido contra Real Madrid disputado el pasado sábado, el defensa franco-guineano chocó accidentalmente con Aurélien Tchouaméni y su rodilla quedó gravemente dañada, por lo cual, no pudo seguir jugando.

Después del encuentro, el Valencia publicó un comunicado oficial informando que el zaguero sufrió una luxación de la rodilla derecha y será operado este jueves 7 de marzo.

“Vi el video de la lesión y es espeluznante”

En España, los médicos especialistas miran con atención la gravedad de la lesión que sufrió Diakhaby. Enrique Gastaldi, especialista en Traumatología, conversó con Cadena Ser y aseguró que se trata de “una lesión rarísima, es la lesión más grave que puede tener un futbolista en la rodilla. Probablemente, se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión”.

“Estuve viendo el video de la lesión y es espeluznante”, comentó Gastaldi, quien remarca que lo principal es que el jugador pueda volver a caminar. “Con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas. No hablamos de menos de 9 o 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones”, agregó.

En tanto, Juan José López Martínez, el médico personal del tenista Carlos Alcaraz, dialogó con Estadio Deportivo y lanzó una cruda advertencia. “Por desgracia, se trata de una lesión gravísima y, por tanto, Diakhaby corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol, porque suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera”, concluyó.

Así fue la grave lesión de que sufrió Mouctar Diakhaby