Matías Soto tras meterse en la final de dobles del Chile Open: "Todavía tengo el sueño de ser un buen singlista"

En las semifinales de dobles del Chile Open 2024, Matías Soto y Orlando Luz dieron la sorpresa al vencer a Marcelo Melo (59°) y a Matwe Middelkopp (50°) por 7-6 (2) y 6-2, que eran los máximos favoritos para llevarse el certamen.

Al respecto, el chileno indicó que “en el primer set íbamos 5-4 abajo, ellos sacaron para el set y nada, justo jugamos el mejor juego de todo el partido, devolvimos todos los saques, algo que no venía pasando. Contento por ganarle a una dupla tan buena, sabíamos que teníamos que estar muy finos, son los dos muy grandes, te cubren mucho la cancha, no te regalan nada, el globo está prácticamente fuera del patrón de juego. Había que estar finos y lo logramos”.

Tras lo anterior, Soto se refirió a lo que busca en un jugador para que sea su pareja en dobles.

“Uno trata de buscar a alguien que esté concentrado, que esté con la intención. Se pueden ver muchos singlistas que se inscriben al dobles y de repente se salen o no juegan de la misma manera, esa es la investigación que uno hace, que llegado el momento no tiren el dobles, de que lo jueguen en serio, que pongan atención en los detalles. Tenísticamente Orlando cubre todo eso. Tiene buen saque, buena devolución. He jugado con doblistas mejores en ranking que Orlando que juegan saque y red, pero no es el juego que me acomoda a mí. A mí me acomoda jugar más de fondo, tirar fuerte, buscar los ángulos, Orlando es muy parecido”, sostuvo.

Considerando los resultados obtenidos en dobles, aseguró que aún continúa con esperanza su carrera como singlista.

“Soy joven aún, llevo recién un año y medio compitiendo en el circuito después de haber terminado la universidad en Estados Unidos. Tengo muchas posibilidades en mi carrera, tiene mucho que pasar todavía. El año pasado jugué la final acá (de dobles), pensé que me iba a ir excelente y tres días después estaba siendo operado. Hay que seguir por ambos lados. Todavía tengo el sueño de ser un buen singlista, pero el dobles lo estoy tomando con mucha seriedad”, cerró.