Yamila Reyna alude a Parived en salida de Tonka Tomicic de Canal 13 y dice que la animadora merece otra oportunidad

En medio de la locura festivalera, durante la tarde de este jueves, 29 de febrero, se dio a conocer la salida de Tonka Tomicic de Canal 13, lo que remeció al mundo del espectáculo nacional.

La situación llega luego de un largo tiempo en el que la animadora estuvo envuelta en polémicas por las acciones de Antonio López, más conocido como ‘Parived’, en el denominado ‘Caso Relojes’.

Tras una larga relación profesional, de 14 años, con la casa televisiva, fue la propia Tomicic quien publicó un emotivo mensaje de despedida confirmando la noticia.

Como era de esperarse, esto generó la reacción de sus colegas y de todo el ámbito farandulero. Una de las que comentó la situación fue Yamila Reyna, quien habló con la prensa en su llegada a la Quinta Vergara para presenciar una nueva noche del Festival de Viña del Mar 2024.

“Me acabo de enterar, no tenía idea. Me da mucha pena. Son 14 años”, comenzó reconociendo la animadora que actualmente se encuentra trabajando en TVN.

A esto le sumó un análisis más profundo, apuntando precisamente a Parived y todo lo que sus acciones, que le significaron problemas legales, influyeron en la vida profesional de Tonka.

“No es solo los 14 años, es una carrera que se vio estancada por una mala elección... el amor es tan inesperado; las vueltas que da la vida a veces. No sabemos a quién tenemos al lado. A todos nos ha pasado”.

“Hay que darle una nueva oportunidad”

Bajo la misma línea, librando de cualquier culpa (de momento) a la ex animadora del Festival de Viña, la actriz y comediante entregó su total respaldo con optimismo para el futuro.

“Le deseo que las aguas se calmen y que la gente entienda que ella, aún, no tiene nada que ver en el caso. Nadie puede decir nada, ella se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario”, comentó.

“Yo siento que hay que darle una nueva oportunidad a Tonka. Es una gran talentosa, preciosa por fuera y por dentro. Talentosa y trabajadora y se merece volver a la tele”, complementó.

“Ojalá que no sea a TVN, porque o si no, me quedo sin pega yo”, agregó Yamila Reyna en tono de broma.