Kidd Voodoo se sincera sobre su conflicto con Young Cister

Young Cister y Kidd Voodoo protagonizaron una de las polémicas más llamativas en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El primero cumple el rol de jurado y se presentará la noche de este jueves, mientras que el segundo participó en el show de inauguración.

Ambos cuentan con una interesante relación profesional, además de una cercanía a nivel personal. Pero esto se vio afectado por un conflicto que tuvieron a través de redes sociales que incluso provocó que se dejaran de seguir.

Tras esto, se especuló por cómo seguirían las cosas entre los cantantes, sobre todo porque se esperaba que Voodoo subiera como invitado de Cister. Precisamente por todo el revuelo que se generó es que salieron a dar las respectivas aclaraciones.

“Sí nos dejamos de seguir. Es algo que él y yo sabemos, preferimos mantenerlo así”, comentó el intérprete de La terapia. Posteriormente, y tal como se esperaba, llegaron las palabras de la contraparte.

En su llegada a la Quinta Vergara, el intérprete de Rebuleo aclaró que solo fue como espectador, descartando su colaboración con ‘Lo más xulo de tu Insta’.

De todas formas, no se mostró hostil frente al conflicto, reconociendo que se deben hablar las cosas con Esteban Cisterna (nombre real de su colega), aludiendo a su hermandad.

Siempre apoyando

“Es mi hermano ese. Ahí tenemos que hablar un par de cositas. Son roces nomás”, comentó a los micrófonos de ADN.cl, enfatizando en que se mantendrá apoyando.

“Vengo a verlo. Siempre apoyándolo, aunque no me quiera ver, lo voy a venir a ver igual”, señaló entre risas y confesando que “él no sabe que vengo”.

Asimismo, enfatizó en que no han hablado, lo que hacía más difícil una eventual participación en tarima. Aún así, le bajó el perfil al conflicto: “Tampoco fue para tanto, pero en las redes se masificó mucho”.

David León (nombre real de Kidd Voodoo) también aclaró que su colaboración junto a Young Cister en Viña 2024 no estaba del todo cerrada. “Estábamos conversándolo. No habíamos acordado nada, pero con lo que sucedió... no sé si me bajé, como que nunca estuve arriba”.

“Pero ahora vamos a arreglar”, cerró optimista y realzando la amistad entre ambos.