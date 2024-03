El día que “El Flaco” encaró a Luis Slimming y le aseguró que “nada me molesta en el humor”

La rutina de Luis Slimming es el Festival de Viña 2024, será uno de los momentos más recordados del certamen, pero a pesar de la aprobación por parte del público de la Quinta Vergara y hasta de los más amargos del internet, esta no estuvo falta de polémica.

“Don Comedia” retomó un chiste que había dejado afuera en el festival de Olmué, y tras unos pequeños cambios, lo contó sobre el escenario de la Ciudad Jardín. La broma era sobre Paul Vásquez, El Flaco de Dinamita Show, y su antigua adicción a la cocaína. Revestida de admiración, la broma hacía un cálculo de cuanto consumía el humorista con base en lo que el mismo había confesado alguna vez que gastaba en dicha droga.

“Un comediante clásico contó que gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína (...) consumía dos jales cada hora. O sea, se pegaba un jale cada media hora”, decía la premisa.

Slimming explicó en un especial del Sentido del Humor, su pódcast que tiene junto a Marcelo Valverde y Héctor Romero, donde celebraron el triunfo de Donco, que la broma era sobre el cálculo y en mantener “oculta” la identidad Vásquez, dejando en evidencia que se trataba de él.

Sin embargo, “El Flaco” no se lo tomó de la mejor manera. “No sé qué le pasa a Luis que insiste (...) la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado, entonces, que le sigan (dando) vueltas a mi pasado con las drogas”, apunto el ex Dinamita.

“Para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado”, agregó el también bombero.

“El día del cara a cara”

Ambos humoristas se vieron en El Purgatorio, programa de Canal 13, conducido por Nacho Gutiérrez, donde dos famosos se enfrentaban para ver quién iba al cielo o al infierno. Chiqui Aguayo y Slimming era la parte más cómica del programa, como Yerko Puchento en Vértigo.

En la ocasión, el programa hizo un “cara a cara” entre El Flaco y Don Comedia, aprovechando las bromas hechas en Olmué. Donde el Paul Vásquez aprovechó para decirle que era mentira lo que apareció en la prensa, donde el ex Dinamita se habría molestado, “no sé de donde lo sacaron, dijo”.

“Eso yo nunca lo dije, nunca he mostrado que en algún momento me molesté, porque a mí nada me molesta en el humor”, dijo El Flaco, sellando el momento con un apretón de manos y el aplauso del público.

Pero al parecer sí había cosas que le molestaban, porque la reacción de Paul Vásquez terminó siendo de los temas más comentados luego de la alabada rutina del rostro del Sentido del Humor.