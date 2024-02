Hincha de Godoy Cruz se hace viral por viajar a pie de Mendoza a Santiago: vivió un percance tras llegar a la aduana

Chile

En la previa del partido de esta noche entre Colo Colo y Godoy Cruz, por la Copa Libertadores, un hincha del cuadro argentino se hizo viral en redes sociales por la locura que decidió hacer para apoyar a su equipo: se fue a pie desde Mendoza hasta Santiago.

El fanático, llamado Jesús, partió su travesía en horas de la mañana de ayer miércoles. En el camino fue publicando videos, lo cuales se viralizaron rápidamente en la plataforma de X (ex Twitter). “La experiencia de mandarme esta locura por los colores de Godoy Cruz es algo enfermo, es algo que lo voy a seguir haciendo porque no te tengo plata, no tengo nada”, señaló en uno de los primeros registros.

“El que pueda, que me ayude. El que no, no hay problema. Vamos a llegar, loco, Ojalá que le ganemos a Colo Colo. A los jugadores, que pongan huevos, porque yo me caminé la vida”, agregó el aficionado del elenco mendocino.

Ya en horas de la noche, el hincha subió otro video, donde reconoció estar algo perdido. “He caminado todo el día, es algo muy loco, pero todo sea por estos colores. Estoy acá en Horcones, no sé si subir por allá o por el otro lado, donde está todo oscuro. No sé. Díganme ustedes”, le consultó a sus seguidores.

En este último video, una persona comentó que Jesús dio con un grupo de hinchas de Godoy Cruz, quienes lo subieron a su autobús con destino a Santiago. Sin embargo, el medio argentino Diario Con Vos consignó que dicho vehículo fue detenido en la aduana, ya que los fanáticos llevaban fuegos artificiales y otros elementos no autorizados para entrar al estadio.