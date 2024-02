Cesar Pérez y los rumores sobre su traspaso: “Se hablaron muchas cosas que no eran así”

Santiago

En medio de las especulaciones y expectativas del mercado de fichajes chileno, César Pérez, el talentoso volante de Unión La Calera, se convirtió en uno de los nombres más destacados durante la ventana de transferencias.

Universidad de Chile y Universidad Católica mostraron un interés significativo en el jugador, generando rumores sobre su posible traspaso. Lo más cercano fue para los cruzados, que habrían llegado a acuerdo con el entorno de Pérez, el mediocampista finalmente no se unió al club debido a la falta de una oferta que convenciera a elenco cementero de dejarlo partir.

En una conversación con La Estrella de Valparaíso, César Pérez aclaró varios puntos y desmintió rumores que circularon durante este período. “Se hablaron muchas cosas sobre mí que no eran así, como por ejemplo que le había dicho que no a la U o que me iba a Católica. También se dijo que yo quería esperar ofertas después del Preolímpico o quería irme a Europa, eso no es así”, afirmó el volante, desmintiendo las especulaciones que rodearon su posible traslado.

A pesar de los rumores, enfatizó que no rechazaría una oferta de clubes así. “Ningún jugador podría decirle que no a clubes como la U y la UC”, señaló. Explicó que, debido a que su foco estaba en el Preolímpico de Venezuela y su deseo de contribuir al éxito de la selección Sub 23, no estaba completamente al tanto de los detalles de las negociaciones.

Con respecto a su futuro, César Pérez expresó su disposición para dar un nuevo paso en su carrera: “Uno siempre se quiere mostrar, quiere crecer, creo que sin duda el próximo paso que dé en mi carrera va a ser muy importante”. Sin embargo, hizo hincapié en vivir el presente y abordar paso a paso lo que vendrá en su carrera futbolística, por ahora, en Unión La Calera.