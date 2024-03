Alfredo Stöhwing aboga por aforo completo en el Monumental para el Superclásico: “No veo razones por las que no sea posible”

Santiago

En el acceso al Estadio Monumental de cara al juego de Colo Colo ante Godoy Cruz, el mandamás de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró optimista para resolver a su favor la llave por la fase 2 de la Copa Libertadores.

“Al equipo lo veo muy bien, se tomó el riesgo el fin de semana para tener al equipo en la mejor manera posible, pero lo veo bien. Espero que tengamos una buena noche ante un rival difícil. Hay que ganar todo para avanzar en la Copa Libertadores”, aseguró, lamentando el hecho de no tener aforo completo en el Monumental para su primer partido como local en el año.

“Es una muy mala noticia para el fútbol y para el club. La violencia es intolerable, pero nos estamos acostumbrando a intervenir el fútbol. Es insólito que se castigue a 10 mil personas que no puedan venir por 50 a 100 personas que ojalá las tuvieran detenidas. Hay que ponerle creatividad. Llamo a las autoridades a que no perjudiquen el fútbol chileno, nos afecta no estar con resultado completo. No entiendo cómo no puede haber una mayor profesionalización e ideas para mejorar las cosas”, dijo Alfredo Stöhwing, que apuntó a que, para el Superclásico del 10 de marzo, dicha situación debería cambiar.

“Espero que se juegue con estadio completo. Espero que sea posible, no veo razones por las que no. Todo lo que nos piden, lo cumplimos, estamos dispuestos a invertir, pero si cumplimos e igual no se puede, no sé en qué consiste este tema”, dijo, pidiendo ayuda de las autoridades gubernamentales.

“No nos pueden pedir que hagamos más que el Estado sin instrumentos. Invitamos a todas las autoridades a una mesa de trabajo en el estadio, con la ANFP y los clubes más grandes, para que hagamos algo constructivo y ayuden a que el fútbol se desarrolle de manera normal”, enfatizando que hay responsabilidades que les son ajenas.

“Si miramos los últimos dos partidos, en Mendoza y en el Nacional, no éramos organizadores. El año pasado hubo bastante buen comportamiento, la hinchada se porta razonablemente bien y estamos desarrollando una gran estructura de seguridad, hemos gastado mucha plata en eso”, concluyó el presidente de Blanco y Negro.