Lucho Miranda en el Festival de Viña 2024: Cuál es el origen de la discapacidad del humorista

La noche de este miércoles, en la cuarta jornada de la edición 63° del Festival de Viña del Mar, será Lucho Miranda el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara. El comediante pisará por primera vez el escenario del tradicional espectáculo y ya adelantó que tiene preparados “buenos chistes, muy buenos chistes”.

El humorista tuvo un ascenso explosivo en las redes sociales, lo que le valió la invitación al escenario de la Teletón 2021, donde sacó grandes carcajadas a los asistentes. Después de eso, se logró posicionar como uno de los artistas más prometedores de la comedia chilena.

El año pasado, en entrevista con T13.cl, habló sobre distintos aspectos de su vida. Incluso, se dio el tiempo de hablar temas más privados, como cuál es el origen de su discapacidad.

¿Cuál es el origen de la discapacidad de Lucho Miranda?

Lucho Miranda comentó que al nacer sufrió una asfixia por ocho segundos. Esto le produjo una parálisis cerebral , por lo que asistió a los centros de rehabilitación de la Teletón por varios años de su vida.

En ese contexto, Lucho recibió asistencia desde los tres años, donde pudo recibir tratamientos para sus problemas de movilidad hasta sus 23 años.

En una entrevista con Base Pública, el artista señaló que su infancia “no estuvo especialmente marcada por el bullying”, pero sí explica que muchas veces quedó fuera de los deportes que sus demás compañeros practicaban en el colegio.