Jarry se llena de ilusión tras triunfo sobre Coria en el Chile Open: “Mi saque hoy fue el mejor de todo el año”

El tenista chileno Nicolás Jarry habló en conferencia de prensa luego de su victoria sobre el argentino Federico Coria en su debut en el Chile Open 2024.

“Nico” sacó a relucir un gran juego frente al trasandino, ganó el partido en dos sets y se metió en los cuartos de final del certamen criollo.

“Ganar el primer set siempre ayuda, ayuda para quien lo gana y bajonea al que lo pierde. Traté de mantenerme lo más firme posible, me pude soltar un poco más en las devoluciones y apurar con mi derecha, así que creo que esas fueron las claves”, indicó.

Tras lo anterior, tuvo palabras para la cancha, la cual ha sido sumamente criticado por otros tenistas. “De la cancha, lo que puedo decir, es que es la cancha con más preparación que se ha hecho en la historia de nuestro país, con cinco meses de anticipación y lamentablemente no está en condiciones óptimas y es lamentable. Se que están haciendo un esfuerzo enorme. Ayer los encargados se quedaron hasta las 4 de la mañana para mejorarla y espero que siga así día a día”, indicó,

Respecto a cómo lo hace para concentrarse en cada partido, lanzó: “Trato de no malgastar las energías y hacer cosas que desgasten. No estar tanto en redes sociales y haciendo cosas que no sumen. Trato de estar más con la familia, apoyarme en ellos y en mi equipo, que me está ayudando mucho en el presente”.

Sobre sus sensaciones después de la victoria, manifestó que “me quedo con el saque, ya que es el mejor partido que he sacado en todo el año y se hace muy importante en condiciones de alturas”.

Tras lo anterior, Jarry tuvo palabras sobre su próximo rival. “Yo no miro el cuadro, solo sé con el que juego. Acabo de saber que voy contra Moutet. Es engañoso para jugar y alguien con mucho talento. Espero disfrutar ese partido con un estadio completo que alienta por ti”.

Sobre esto último, el criollo cerró diciendo que “trato de contagiarme de esa energía cuando el estadio está a mi favor. Con la experiencia que tuve en Buenos Aires sé como le afecta a la otra persona y trato de apoyarme aún más en eso para ganar”.