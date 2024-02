El regreso de Maná al escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar 2024 no solo marcó una noche llena de música y energía, sino también un momento inolvidable para una fan afortunada llamada Heidi.

Cuando se le preguntó sobre sus emociones al subir al escenario, la mujer sinceró: “No, no sé, algo inexplicable. De verdad que todavía, no sé, estoy ¡Plop! Quiero llorar, quiero reírme, estoy feliz. Nada, no tengo palabras”.

Sobre la posibilidad de subir al escenario, Heidi compartió: “Es la segunda vez que yo subo al escenario. He sido fanática hace más de 25 años. De chica los seguía. Entonces yo decreto para que me pasen las cosas”.

“Maná es mi banda de la vida, y los sigo a todos lados. Mañana voy a ver a Maná también en el Movistar Arena”, agregó la fanática de los mexicanos.

“El reloj cucú”

La emoción alcanzó su punto álgido cuando se le preguntó sobre recordar a su padre mientras Maná interpretaba El reloj cucú, canción que no estaba en el setlist, pero que la agrupación regaló de manera inesperada a la su fiel seguidora.

“Cuando escucho El reloj Cucú, mi padre siempre me acuerdo. Para mí es todo”, indicó.