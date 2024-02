“Las veces que hemos jugado, me ha cag...”: la reacción de tenista argentino antes de enfrentar a Jarry en el Chile Open / Marcelo Endelli

Santiago

Tras derrotar al eslovaco Alex Molcan en la primera ronda del Chile Open 2024, el argentino Federico Coria compartió sus impresiones y expectativas sobre el próximo duelo que tendrá contra Nicolás Jarry por los octavos de final del torneo.

En conferencia de prensa, el trasandino reconoció abiertamente lo difícil que ha sido para él jugar contra el “Nico”. “Las veces que hemos jugado, me ha cagado a palos, no he tenido chances. También entiendo que en ese tiempo yo era un jugador mucho más débil”, señaló.

Sin embargo, Coria aseguró sentirse más preparado para desafiar a la raqueta número uno de Chile. “Ahora tengo unos años recorriendo el circuito ATP y me siento más fuerte y preparado”, afirmó.

En un tono de humor, el actual 88° del mundo habló sobre la estrategia para el enfrentamiento, mencionando que “tendré que aguantar las bombas, vendré con casco, chaleco, a aguantar los misiles y a ensuciarle un poco el partido desde lo tenístico para que no le queden las bolas tan servidas después del saque”.

El argentino también manifestó su buena relación con Jarry. “El viernes o sábado entrenamos dos horas con Nico, y ahora las vueltas de la vida hacen que salga yo en el lado de él”, mencionó.

Finalmente, Coria expresó su ambición de cara al partido. “Si le gano a Nico sería una de las mejores victorias de mi carrera”, subrayó el argentino, quien ha jugado tres veces con el chileno y perdió todos los encuentros.

El enfrentamiento entre Federico Coria y Nicolás Jarry por los octavos de final del Chile Open 2024 está programado para el miércoles 28 de febrero, en horario por definir.