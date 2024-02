Nicolás Jarry afronta su movido 2024 en la previa a la defensa de su título en el Chile Open: “No necesito jugar increíble para ganar partidos”

Santiago

En la previa al comienzo de una nueva edición del Chile Open, en ADN Deportes conversamos con el campeón defensor y máximo candidato al título, Nicolás Jarry.

“Siempre es muy especial jugar en cancha y es un sueño hacerlo a nivel ATP, desde niño, cuando veía a mi abuelo. Es una semana muy especial para mí, la del año pasado fue inolvidable y ahora estamos de nuevo, trabajando, haciendo lo de siempre. Ojalá se pueda dar un buen resultado”, explicó, tranquilo ante el hecho de haber pasado de jugar a nivel de mar en Río de Janeiro a la altura en San Carlos de Apoquindo.

“Son adaptaciones, pero al final no existe la preparación perfecta. El año pasado llegué el lunes, sin preparación y gané. Puedes llegar dos semanas antes para aclimatarte y perder en primera ronda. Al final, lo que pasa dentro de la cancha es mucho más importante”, dijo Nicolás Jarry, valorando lo que va del 2024 para él

“Ha sido un inicio de año emocionante, con hartos cambios. Ahí voy intentando volver a tener ritmo y consistencia, que fue la clave del año pasado. Por ahora, estoy trabajando tranquilo y saludable, que es lo más importante (...) No es fácil, pero estoy rodeado de un muy buen equipo y la familia, que me sostiene en los momentos difíciles. Estoy contento con todos los que me rodean, tengo que manejar bien los estímulos y mantenerme como caballo de carrera, normalizando todo lo máximo posible. Uno poco a poco se va acostumbrando, manteniendo la línea de trabajo y solventando los problemas que van solucionando”, dijo el 20 del mundo, destacando sus primeras semanas con Juan Ignacio Chela.

“Sabe mucho de tenis, me aporta mucho con su tranquilidad de forma de ser. Llevamos mucho hablando de juego, lo que corresponde hacer en cada tiro o ocasión, como plantear la filosofía dentro del partido”, dijo el 1 de Chile.

Nicolás Jarry y lo movido del 2024 hasta ahora

En la charla con ADN Deportes, ha ido repasando algunos de los hitos, como el hecho de que su abuelo, Jaime Fillol, fuera el capitán chileno en la United Cup.

“Lo viví como un regalo para él y para mí también. Siempre es muy especial todo lo que hizo en mi vida, con el tenis, y lo encontré algo entretenido para hacer, compartir un evento así. Se vio muy lindo. Fue un inicio de año especial. Mi abuelo quedó muy contento. Siempre es bueno hacer cosas así”, dijo, valorando también la victoria ante Perú por Copa Davis.

“Se vivió muy diferente de como pensamos que se iba a dar, pero así es la Copa Davis. Lo sacamos adelante con mucha garra y unión de equipo”, remarcó, junto con destacar el triunfo sobre Carlos Alcaraz en la semifinal de Buenos Aires.

“No me vengo sintiendo bien en la cancha, pero esa semana en Buenos Aires me demostró que no necesito jugar increíble para ganar partidos”, recalcó, reconociendo las complejidades que ha tenido esta temporada.

“No tengo un sueño. Quiero seguir mejorando, subiendo, pero no es fácil estando top 20. Hay jugadores muy buenos que quieren volver, la pelea es dura, pero hay que trabajar mucho y que no te saquen ventaja”, concluyó Nicolás Jarry.