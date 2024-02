“Yo no lo hice, por eso me río”: la frívola respuesta de uno de los detenidos por el homicidio de adulta mayor en San Antonio

Durante la semana pasada se notificó sobre la detención de dos sujetos sospechosos por el asesinato de Margarita Farías en San Antonio, región de Valparaíso. Se trata de dos ciudadanos venezolanos, un hombre y una mujer, de 23 y 24 años respectivamente.

Ambos fueron detenidos en Tacna, Perú, siendo acusados del crimen y posterior huida de Chile. Fue en ese contexto, mientras la policía peruana llevó a cabo el procedimiento, cuando un medio local los pudo captar en cámara.

En el registro viralizado por Radio Uno se puede ver a los dos venezolanos ya arrestados y siendo trasladados hacia los vehículos policiales. Si bien la mujer optó por guardar silencio, el hombre tuvo algunas palabras hacia la prensa.

El reportero le consultó directamente al detenido si había cometido el crimen o no, quien ya dentro de la patrulla le sonrió, mostrando una actitud completamente indolente.

“¿Cómo estai? Yo no lo hice. Por eso me río”, comentó de manera frívola. “¿Por qué me toma tanta foto? Yo no hice”, insistió antes de ser llevado por la policía.

Según confirmó la fuente, los dos sujetos se encuentran en prisión preventiva en Tacna mientras se realizan los trámites para la extradición y continuar con la investigación del caso.