Prensa brasileña vincula a Eduardo Vargas con Colo Colo: “Es un hincha fanático del club”

Eduardo Vargas, actual delantero del Atlético Mineiro, en el último tiempo ha sido vinculado a clubes chilenos como Universidad de Chile y Cobreloa, pero la reciente publicación de un medio brasileño puso sobre la mesa el nombre de Colo Colo y aseguró que el atacante es un seguidor de los albos.

“A pesar de nunca haber vestido la camiseta de Colo Colo, personas cercanas al jugador confirman que es un hincha fanático del club. Según sus amigos, la elección fue motivada por su familia, quienes en su mayoría son fanáticos del Cacique”, afirman en el sitio Portal do Atleticano.

Además, la fuente citada remarcó que el cuadro de Macul no quiso fichar a “Turboman” en el 2009. “Cuando Vargas despegaba en Cobreloa, Colo Colo optó por ir en busca de Paulo Magalhães. A raíz de su frustración por no haber sido fichado, el delantero puso todo su foco en jugar en Universidad de Chile, club donde ganó la Copa Sudamericana 2011″, señala el medio brasileño.

El presente de Eduardo Vargas en Brasil

Lejos de su mejor momento, el segundo goleador histórico de La Roja volvió a jugar en Atlético Mineiro después de un mes sin tener acción. El pasado sábado, entró a los 65 minutos en el empate 1-1 de su equipo contra América Mineiro por la fecha 7 del torneo estadual.

El ex U de Chile mantiene contrato vigente con el “Galo” hasta fines del 2024 y, según reconoció el director ejecutivo del club, no manejan negociaciones con otros elencos por el fichaje del delantero chileno, lo que indica que por ahora no volverá a nuestro país y se mantendrá en el fútbol brasileño.