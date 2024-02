Óscar Wirth reprocha la expulsión de Nicolás Castillo: “Debería ser un ejemplo ya, con todo lo que ha vivido y con todo lo que le ha pasado”

Santiago

El debut de la UC en el Campeonato Nacional 2024, con derrota ante Ñublense, no dejó indiferentes a históricos del cuadro cruzado, como lo evidenció el exportero del club, Óscar Wirth, en conversación con ADN Deportes.

“Futbolísticamente, al equipo le falta como para poder realmente formar parte de lo que es una institución como Católica. Siempre ha estado llegando a lugares importantes y eso se consigue única y exclusivamente con un buen rendimiento futbolístico”, remarcó, valorando el debut en el profesionalismo del arquero Thomas Gillier.

“Es un joven al que yo le tengo bastante confianza, pero con el cual hay que compartir y no entregarle exclusivamente a él la responsabilidad del equipo. Tienen que tener mucho cuidado. Cuando debutan, están llenas de buenas intenciones, pero necesitan de un respaldo. El arco es demasiado grande como para decir “yo me la arreglo solo”. Hay un concepto futbolístico que es acompañar la presencia de un joven con poca experiencia, pero que tiene bastantes condiciones”, dijo, aunque no fue tan comprensivo respecto a lo ocurrido con Nicolás Castillo, que terminó expulsado en su reestreno con la camiseta de la UC.

“Los mensajes los mandan los propios jugadores. Yo creo que no es necesario hacer algún comentario con respecto a lo que significa su manera de comportarse, debiendo ser un ejemplo ya, con todo lo que ha vivido y con todo lo que le ha pasado o preocuparse solamente de jugar. De pronto, andan preocupados de tonteras que son muy significativas porque usted sabe que cuando a alguna persona le pasa un problema, arrastra el resto de sus compañeros y lo arrastra en forma negativa. No me agradó para nada”, reconoció Óscar Wirth, quien también apuntó a los constantes cambios del cuadro cruzado a la espera de contar con el remozado San Carlos de Apoquindo.

“Todas esas cosas, en alguna manera, influyen en el nivel de los jugadores, pero como profesionales tienen que desenvolverse en el lugar que les toque. Hoy por hoy, a nivel muy competitivo, se ha llegado a la conclusión de que la cancha sintética no es lo mejor para desenvolverse de buena manera”, advirtió quien fuera parte del plantel cruzado en la década de los 80 y 90.