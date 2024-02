¡Y le dieron el sí! María Becerra revela romántica petición de matrimonio a su novio

En medio da la previa para dar inicio a la primera noche del Festival de Viña 2024, una de las artistas más esperadas del evento abrió su corazón y contó detalles inéditos de cómo fue el día en que se comprometió con su novio.

Se trata de la cantante trasandina María Becerra, quien estuvo invitada este domingo al programa Arriba Viña para calentar motores antes de dar el vamos al certamen.

“Cuando el amor toca tu puerta”

Allí, la artista fue consultada por presente amoroso, luego de conocerse que fue ella quien le pidió matrimonio a su novio cantante, J Rei.

“Cuando el amor toca tu puerta, yo le abro”, confesó desde el comienzo. Sobre el significativo día, la cantante contó qué ocurrió en medio de sus vacaciones en Santorini, Grecia, cuando solo tenía 23 años: “Era un lugar que yo soñaba con ir y yo dije esta es mi oportunidad. Siempre lo veía en Instagram y encontraba un lugar soñado”.

“La Nena de Argentina” confesó que ella esperaba hacer el anillo de compromiso, porque justo estaba haciendo un curso de joyería. Sin embargo, prefirió diseñarlo, ya que “no llegaba con el tiempo y quería hacerlo bien, no quería darle un mamarracho. Así que sí lo diseñé, pero lo encargamos”.

“Allá en Santorini los atardeceres y los amaneceres son un sueño. Yo soy una romántica empedernida y dije ‘bueno, voy a aprovechar’, pero como buen argentino, mi novio estaba durmiendo la siesta y no sabía cómo despertarlo”, recordó entre risas la cantante.

“Los dos lloramos. Yo no podía hablar, no le podía pedir matrimonio. Fue la primera vez en mi vida que no me salían palabras y estaba con los anillos en la mano”, contó sobre el mágico momento.

Finalmente, sobre la fecha del casamiento, la intérprete dijo que “lo hemos hablado, cómo va a ser, cuándo, pero ahora los dos estamos con mucho trabajo”, contó al respecto.