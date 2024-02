Macarena Cabrillana, medallista parapanamericana, denuncia falta de inclusión en concierto de Laura Pausini

Santiago

A través de sus redes, la medallista parapanamericana, Macarena Cabrillana, denunció falta de inclusión en el concierto de Laura Pausini, el cual se llevó a cabo en el Gran Arena Monticello.

Esto, debido a que pese a ubicarse en el sector designado para las personas que utilizan silla de ruedas, aseveró tener “nula visión” del show.

“Increíble que en estos tiempos las personas con movilidad reducida aún debamos vivir estas situaciones” indicó adjuntando un reel con imágenes del momento.

Dentro de la denuncia, la deportista comenzó explicando que “no saben la impotencia que da ser una persona con discapacidad, pagar una de las entradas más costosas para poder tener una visión buena del show y que la producción te ubique en el ‘lugar de silla de ruedas’ donde claramente la visión para una persona en silla es nula, porque al comenzar el show obviamente todos se paran”.

“Lo peor es que al identificar el problema pedí ayuda a la gente encargada y solo me decían que ya irían a ayudarme con alguna solución. Pregunté cuatro veces. Aún estoy esperando que lleguen”, añadió.

En el mismo contexto, explicó que “me cansé de esto, los tiempos han cambiado muchísimo, y es momento que esto deje de pasar en nuestro país”.

Luego, exigió “una compensación por un show que no pude ver ni disfrutar”, además de expresar al encargado del evento que “para que esto no siga pasando me ofrezco amablemente a ayudarlos en la implementación de ideas (que no es nada de otro mundo) para hacer que el lugar para silla de ruedas cumpla realmente con el objetivo que es inclusión”.