“Creían que yo lo filtré y no sé mandar ni un mail”: el día en que Pamela Díaz insultó a Carola Julio y perdió su trabajo

Uno de las videos clásicos de la farándula chilena es el polémico registro donde Pamela Díaz, Jordi Castell, Julian Elfenbein y Francisca García-Huidobro insultan, a modo de broma interna, a Carola Julio.

Ahora, La Fiera volvió a rememorar el capítulo que le costó su trabajo, durante la segunda emisión del programa “Noche Cero Especial” de TVN y Canal 13.

Según recordó la actual youtuber y exmiembro de “Primer Plano”, el equipo había sido congregado en ese entonces para una actividad en el Cerro San Cristóbal. Y si bien la instrucción fue llegar usando buzo, Julio no lo hizo.

Esta última habría llegado de traje e indicado que iría a su casa para cambiarse de ropa. “Ahí se me ocurrió hacer un video (...) y empezaron todos a insultarla”.

El clip de la broma se habría mantenido en reserva durante ocho meses luego de que se lo mostrara a la producción y a la misma aludida, quien no se lo tomó precisamente bien.

“Un día salgo de un evento y tenía 128 mensajes”, rememoró Diaz, quién explicó que fue su expareja Manuel Neira el culpable de que saliera a la luz pública tras deshacerse del teléfono.

“Se supone que canjeó el celular, no sé qué cuestión”, planteó. “¿Tú sabes que yo tenía un vídeo ahí de mis compañeros?”, le habría dicho al exfutbolista.

“El problema es que no echaron a nadie, me echaron solo a mí”, recordó sobre las consecuencias. “Creían que yo lo filtré y no sé mandar ni un mail”. Ahora, pese a que intentó explicarle a los ejecutivos de Chilevisión, estos no la tomaron en cuenta.

Sus palabras llegaron en una distendida conversación en el programa de TV que está impulsado a la campaña “Arriba Viña”, junto a Nacho Gutiérrez, Eduardo Fuentes, Daniela Aránguiz, Manu González, Chiqui Aguayo, Yamila Reyna y Daniella Chávez.