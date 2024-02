¿La que más factura? Pamela Díaz confirmó intensa semana en el Festival de Viña

Pamela Díaz será una de las figuras que más brillará durante toda la semana del Festival de Viña del Mar, que parte este domingo.

La Fiera se irá con todo a la Ciudad Jardín, para ser parte de la fiesta musical que este año tendrá un enfoque solidario.

Esto luego de los incendios que afectaron zonas de Quilpué y el mismo Viña, que dejaron más de cien muertos y miles de damnificados.

Por eso, la exparticipante de Tierra Brava se instalará en la Quinta Región, donde estará, nada menos, que en tres canales diferentes y también con un programa propio.

Pamela Díaz, facturando en Viña

Así, la morena será parte de Noche Cero, el espacio que Canal 13 y TVN decidieron programar durante viernes y sábado, en reemplazo de la Gala, suspendida tras los siniestros.

Allí, Díaz estará durante la jornada sabatina, junto a Daniela Aránguiz y varios invitados más, revisando lo mejor del Festival.

Junto a esto, la figura también estrenará, en su canal de Youtube, el espacio Díaz en Viña, donde prometió invitados y entretención.

Y por último, también decidió firmar por la semana completa para ser panelista de Contigo en la Mañana, donde compartirá roles con Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox.

“Solo sé que lo voy a pasar increíble. Para mí es una rica experiencia volver al canal donde yo más me siento cómoda, donde lo paso bien, donde trabajé varios años en el matinal. Es un equipo que conozco hace mucho tiempo, así que me encanta la idea de volver, de disfrutar y que me dejen ser, que es lo principal”, comentó a Tiempo X respecto a este rol.

De esta forma, Pamela Díaz será uno de los rostros con más pantalla durante los días que dure el Festival de Viña. ¿Qué tal?