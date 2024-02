Alejandro Tabilo palpita el Chile Open: “El apoyo de la gente va a ser muy importante”

Santiago

En mano a mano con ADN Deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo, número 54 del ranking ATP, compartió sus impresiones sobre el comienzo del año 2024, marcado por su primer título ATP y su ingreso al top 50.

El jugador expresó su sorpresa por la intensidad del primer mes del año y la importancia de mantener la calma. “Ha sido un comienzo increíble, inolvidable y nada, yo creo que con todo el equipo no pensamos que iba a ser tan así en el primer mes, fue muy movido, muchos partidos, así que hemos estado tratando de tomarlo con calma”, expresó.

Sobre la experiencia en la Copa Davis y el triunfo ante Perú, Alejandro Tabilo destacó el trabajo en equipo: “Sí, fue muy lindo, yo feliz de haber podido aportar con dos puntitos y nada, fue más un trabajo en equipo que sin todos no hubiera sido posible”.

Al abordar su regreso deportivo a Chile desde la serie contra los peruanos, el número 2 de Chile expresó que: “ojalá que llegue la misma cantidad de gente acá y nos apoye a todos los chilenos que va a ser muy importante y esta semana también es muy especial para todos nosotros”.

Sobre el Chile Open y las condiciones del Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, Alejandro Tabilo compartió: “Yo creo que es un lugar que me acomoda, pude hacer semi un año y siempre me he sentido muy cómodo acá”.

“Creo que de a poquito la gente se está motivando mucho más con el tenis y especialmente ahora con cómo vivimos todos en la Davis, creo que se están todos motivando y ya agranda un poquito más la esperanza para el tenis chileno”, expresó en torno al crecimiento del apoyo al tenis chileno.

Además, proyectó su futuro deportivo tras el Chile Open, donde competirá en el Masters 1000 de Indian Wells. “Es un torneo muy lindo para mí, muy especial, siempre he jugado muy bien ahí, me acomodan mucho las condiciones y feliz de haber podido entrar al cuadro directo”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.