“Todos los caminos quiero hacerlos contigo”: Esposa de Dani Alves publica por error carta que futbolista le envió desde la cárcel tras condena

“Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, eras tú”, es parte de la intensa carta que el futbolista Dani Alves le envió desde la cárcel a su esposa, Joana Sanz, quien la publicó por error en sus historias de Instagram, y aunque después la borró, alcanzó a ser captada por diversos medios internacionales.

Joana Sanz se refirió de esta manera, de forma indirecta al juicio que condenó a Dani Alves a cuatro años de prisión en España, luego de ser encontrado culpable del abuso sexual de una mujer “con el uso de la fuerza” -como indica el fallo de la justicia-, hecho que ocurrió en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona.

Alves ha estado más de 400 días en prisión preventiva y si bien su defensa ha indicado que apelará al fallo condenatorio y a que ella lo ha visitado en un par de ocasiones, su esposa -con quien se casó en 2017- ha evitado referirse a su relación de forma pública y borró todas sus fotos con él desde redes sociales, especialmente después de que se conocieran los hechos por los que fue acusado y ahora condenado.

La intensa carta de Alves

Así, luego de que se supiera del fallo de la justicia española, Joana Sanz subió una historia con la carta donde Dani Alves le declara todo su amor en medio del difícil momento que enfrenta.

“Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es, es que eres lo que soñé (...) Lo que soñaba y lo que sigo soñando. Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que tú no estés”, señalaba la misiva de acuerdo a lo indicado por diversos medios que lograron verla antes de que Sanz la borrara.

Luego, el futbolista agregaba que “oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora”, le expresó a su mujer. “Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Siento saudades sua. Love you”, puntualizó.

Finalmente, la propia Joana Sanz aseguró tras borrar la carta que la historia era para “mejores amigos” y que por error pudo ser vista por todos.

“Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos. Tremenda velocidad de los medios de comunicación. Tienen activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo?”, puntualizó la esposa de Alves sin aclarar nada más sobre el tema.