“No es un tema atribuible a nosotros”: Presidente de Palestino se defiende ante la prohibición al ingreso de hinchas de Cobreloa

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, conversó con Los Tenores, para expresar la postura del club ante la serie de problemas que han debido afrontar para ejercer su localía este sábado ante Cobreloa, donde finalmente no podrán albergar a fanáticos del cuadro de Calama.

“Habíamos mandado la propuesta el pasado 7 de febrero, con un aforo de 5.500 personas. Programaron a la misma hora de la U y nos presionaron para cambiar nuestra localía, lo que consideramos totalmente inaceptable. Nos sentimos discriminados y la autoridad nos impone una reducción de aforo. Originalmente, habíamos pedido 1.800 personas para visitantes y nos exigen un guardia cada 100 personas. Es una decisión carente de toda lógica el que no nos permitan el ingreso de hinchas visitantes. Esos son los hechos. Esto no es muy bueno para el fútbol. Nos están responsabilizando por no tener público visitante, pero no nos aceptaron reducir el aforo en proporción a dicho sector”, argumentó, cuestionando el hecho de que recién hoy viernes hayan recibido el visto bueno de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

“Consideramos insólito que recién hoy a las 13:00 horas pudiéramos vender las entradas y la autorización dice claramente que no se permite público visita en galería norte. Esa resolución carece de una imprecisión, se puede deducir perfectamente que no hay público visitante y eso fue lo que se nos dijo. La resolución dice eso”, aseguró Jorge Uauy, que descartó otro tipo de motivaciones en contra del club.

“Persecución política no hay, en ningún caso. Están muy complicados por el vandalismo provocado por hinchas de otros clubes y las consecuencias las estamos pagando todos. Las medidas tampoco han sido las correctas. Darle a Colo Colo la oportunidad que se termine de jugar la Supercopa me parece poco consecuente. Ofrecimos el sistema de identificación vía cámaras, pero igual nos restringieron el aforo. La autoridad va a tener que darse cuenta que hay muchos clubes que queremos hacer bien las cosas. Estamos preparados para implementar el Registro Nacional de Hinchas, estamos disponibles para hacerlo desde ya”, aseguró el mandamás del cuadro árabe.

Jorge Uauy y la falta de luz en La Cisterna

Al momento de debatir los problemas, el presidente de Palestino evidenció un detalle no menor en torno al recinto deportivo donde ejercen la localía como para recibir a los fanáticos de Cobreloa.

“Lamentablemente, nuestro estadio es pequeño y tiene los accesos diferenciados por seguridad. El público visitante va a la galería norte. Veremos qué hacer con la multa, pero no es un tema atribuible a Palestino. Consideramos que recién vender entradas 24 horas antes del partido es otra forma, indirecta, de reducir el aforo. Son todas decisiones poco entendibles por parte de la autoridad”, explicó, junto con plantear que no estuvieron dispuestos a cambiar su estadio para enfrentar el partido del sábado.

“Recibimos el llamado de la ANFP tras la reprogramación de la U y que las autoridades nos pedían cambiar el horario porque no podían diferir el horario al no tener luz artificial”, explicó, instancia donde también reconoció los problemas que tienen con la infraestructura del Municipal de La Cisterna.

“La luz es un tema. Aquí hay muchas cosas antes, eso sí. Nos hemos caracterizado por tener nuestras instalaciones impecables, otros tienen campos desastrosos y que atentan contra la situación física de los jugadores. Nosotros tenemos que conseguir la autorización municipal y una inversión importante que no podemos devengar en los tres años de contrato que nos quedan, necesitamos un contrato más a largo plazo para amortizar eso. Con elecciones de por medio, siendo que al actual mandato no le corresponde renovarlo, no se quieren meter en estos asuntos. Tendremos que esperar a que asuman las nuevas autoridades. Lo de la luz nos costaría un millón, millón y medio de dólares”, concluyó Jorge Uauy en Los Tenores.