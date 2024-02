“La TV en nuestro Chile querido es ingrata con las mujeres”: Kathy Salosny le da especial consejo a Millaray Viera ante su éxito en España

Hace unos meses, la destacada animadora y modelo Millaray Viera tomó la decisión trascendental de alejarse de la televisión chilena y salir de las pantallas de Chilevisión. Sin embargo, su carrera no ha hecho más que despegar, ya que actualmente es uno de los rostros oficiales de la fragancia femenina del reconocido actor internacional Antonio Banderas.

Millaray Viera se encuentra actualmente en España, donde está inmersa en la grabación de una nueva campaña publicitaria junto a Antonio Banderas. Esta experiencia ha cautivado a la animadora, quien comparte con entusiasmo cada detalle de su trabajo en el continente europeo.

Recientemente, Viera compartió una emotiva postal junto a Banderas en Barcelona, expresando su agradecimiento por este emocionante desafío. En su publicación en Instagram, compartió: “Seguimos en Barcelona. Gracias vida por regalarme estos amigos que me alegran la vida y este trabajo soñado, que además me permite volver a España una y otra vez, hasta que me quede aquí para siempre”.

El impacto de la imagen y la noticia no solo resonaron entre sus seguidores, sino que también captaron la atención de destacadas figuras del espectáculo. La animadora de televisión, Katherine Salosny, dejó un comentario que destacó entre los demás.

Kathy alentó a Millaray Viera a quedarse en España, sugiriendo que la televisión en Chile no valora adecuadamente a las mujeres destacadas del espectáculo. Su comentario fue directo y alentador: “¡Quédate! La TV en nuestro Chile querido es ingrata con las mujeres... tal vez te valoren más y ¡¡¡oleeeee!!!”

Las reacciones de los internautas

El mensaje de Katherine Salosny encontró eco entre varios usuarios de redes sociales, quienes expresaron su apoyo a la idea de que Millaray Viera continúe desarrollando su carrera en España.

Comentarios como “Este país es ingrato con las mujeres en muchas áreas, estamos a 1.000 años luz de Europa en estos temas”, “Exactamente, que se quede” y “Es verdad, contigo han sido injustos, como nos gustaria verte en TV” reflejaron el respaldo de la audiencia a la decisión de la modelo de explorar nuevas oportunidades fuera de Chile.