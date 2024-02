La autocrítica de Nicolás Núñez tras perder ante Ñublense: “Funcionamos mejor en partidos anteriores”

Santiago

Nicolás Núñez no escondió su desazón en Santa Laura luego de sufrir la derrota ante Ñublense en el primer partido del club por el Campeonato Nacional 2024.

“No creo que hayamos sido inferiores al rival, pero nos faltó la fluidez que necesitamos. Decaímos mucho en el segundo tiempo, creo que de local y con nuestra gente tendríamos que haber sostenido más los mejores momentos. Tenemos que insistir. Tuvimos ocasiones, fue un partido accidentado en contra, nos fuimos frustrando y no tuvimos claridad desde lo futbolístico para superar al rival”, explicó el DT cruzado, lamentando los errores que tuvo el equipo en el juego.

“Hemos fallado, nos faltó la tranquilidad cuando nos aproximamos al área, en el último pase para dejar en posición de gol a nuestros jugadores. Nos pudo haber jugado en contra la ansiedad. Nos anulan el gol por un detalle. Hay que insistir. Generamos más que el rival, no sufrimos tantas ocasiones en contra, pero terminamos perdiendo. Si no eres eficaz, toca perder con una pelota detenida como pasó hoy”, dijo Nicolás Núñez, reconociendo su decepción por el nivel de juego ante Ñublense, sin entrar tampoco en el debate por el penal que les terminó costando la derrota.

“Había visto que funcionamos mejor en partidos anteriores. Hay condicionantes, pero no es excusa. Costó los pases, la cancha no permitía eso, pero debimos haber conectado mucho más. En eso estuvimos bajos respecto a lo que veníamos haciendo (...) El penal lo vi en el banco. El choque de Rubio condiciona, pero son situaciones que revisarán más tranquilos arriba. Fue bastante castigo, pero no está en nuestras manos. No puedo poner el foco en lo arbitral.”, explicó el entrenador de la UC, que también se abrió a sumar un nombre más para el equipo.

“Estamos en búsqueda. Mientras el mercado esté abierto, estamos viendo un defensa. Es un hecho, si es que llegáramos a tener un refuerzo más”, dijo Nicolás Núñez, apuntando a dar vuelta la página pese al tropiezo en el debut por el Campeonato Nacional 2024.

“Nos duele muchísimo, teníamos otras expectativas, pero no vamos a dejar de insistir y a seguir trabajando con toda la energía. Los objetivos siguen latentes. Teníamos muchas bajas y gente incorporándose. Tenemos en poco tiempo un torneo internacional en que nos jugamos algo importantísimo. Tenemos plantel para hacerlo. Mi trabajo es seguir buscando soluciones”, dijo, junto con cuestionar la expulsión sufrida por Nicolás Castillo tras su primer partido como titular en su regreso al fútbol profesional.

“Lo vimos en condiciones, vino trabajando bien. No tuvo tanta participación. No ha sufrido alguna lesión, pero sabíamos que no podía sostener el ritmo de partido, iba a sufrir ese desgaste. Es lamentable la expulsión, la frustración que mostró lo hizo tomar una mala decisión en enfrentarse con José Cabero. No podemos tener bajas por temas arbitrales”, concluyó Nicolás Nuñez en Santa Laura.