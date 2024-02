“Han surgido algunos nombres”: Juan Tagle todavía no da por cerrado el plantel en la UC para 2024 / ADN Radio

Santiago

Antes del partido en que la UC comenzaría su ruta en el Campeonato Nacional 2024, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, definió las prioridades del club al momento de afrontar la temporada.

“Tenemos que estar siempre peleando un título, meternos a fase de grupos en Copa Sudamericana, pelear Copa Chile. Hemos armado un buen equipo, el cuerpo técnico está bastante contento con las incorporaciones. Vamos con todo, el equipo tiene mucha motivación”, remarcó, asegurando que todavía puede llegar un séptimo refuerzo al club.

“No está totalmente cerrado. Vamos a traer un jugador en el que todos estemos de acuerdo, todavía no se ha dado esa situación. Han surgido algunos nombres, con algunos no hemos llegado a acuerdo, es posible que haya una incorporación más”, enfatizó Juan Tagle, buscando dejar atrás los problemas que tuvo el club para vender las entradas de cara al juego con Ñublense.

“Todos tenemos responsabilidad. Queremos poner todo de nuestra parte para que estos problemas no ocurran, tener la oportunidad de dialogar bien con la autoridad. Estamos en una situación bastante crítica. Esperamos trabajar en conjunto las medidas que sean necesarias, implementar paulatinamente el Registro Nacional de Hinchas y erradicar el cáncer de la violencia en el fútbol”, dijo, asegurando que la UC está en condiciones de reforzar la seguridad, considerando que en un momento se iba a exigir el Registro Nacional de Hinchas.

“Si hubiésemos estado forzados, lo podríamos haber hecho, pero con riesgos en la prueba al implementar un sistema que tiene sus complejidades. Podría haber afectado la concurrencia, podemos hacerlo en el corto plazo. Ahora, el Registro Nacional de Hinchas no es la panacea, el círculo será completo con el reconocimiento facial y circuito cerrado de televisión en todos los estadios”, enfatizó el presidente de Cruzados, que además se mostró confiado con los trabajos en San Carlos de Apoquindo.

“Estamos llegando al 60% de avance, seguimos apostando a tenerlo listo para el último trimestre del año. Quizá sea complejo que alcancemos a jugar este año, considerando que el torneo termina en noviembre. No hemos pensado en un partido específico para la inauguración”, concluyó Juan Tagle.