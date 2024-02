Scottie Pippen prepara un documental donde contará su verdad de lo visto en “The Last Dance”

Para nadie es secreto que la relación de los jugadores históricos de los Chicago Bulls multicampeones (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998) está completamente rota hace ya varios años, y sigue generando enfrentamientos.

En este escenario, con el pasar de los años se han ido revelando diversos detalles de cómo se vivieron aquellos días de gloria, pero también en torno a cómo se fue deteriorando el equipo desde el camarín.

Ya sea mediante declaraciones cruzadas, sin esconder la ofensiva, o con trabajos documentales que llevan potentes testimonios y versiones muy controversiales justificadas en un proyecto cinematográfico, se ha mantenido una tensión constante.

Bajo este contexto, uno de los últimos episodios vividos, y probablemente uno de los más emblemáticos por su llegada a nivel mundial, fue la serie de Netflix The Last Dance. En aquella pieza audiovisual se desvelaron pasajes inéditos de la campaña de los Toros, pero también generó un gran revuelo por la forma en que se narraron algunos hechos, todo bajo la visión y perspectiva de Michael Jordan.

Como era de esperarse, esto generó la reacción de la contraparte, encabezada por Scottie Pippen, quien en su momento era el fiel escolta del 23. Pero esta vez fue algo especial, ya que no se quedará solo en las palabras y pronunciamiento ante la prensa.

El 33 de aquellos míticos Chicago Bulls unió fuerzas con otros compañeros de plantel, Horace Grant y Luc Longley. Ahora es este trío quien tiene la posesión ofensiva y la aprovechará para responder con una intensidad similar.

“Una gira sin Toros”

Los ex basquetbolistas comenzarán una gira internacional en la que harán diferentes charlas y exposiciones hablando de todo. En su promoción anticipan que “algunas de las historias y recuerdos más increíbles con Chicago Bulls, campeones mundiales”.

Pero lo cierto es que generan ruido por el nombre de dicho ciclo, “No Bull Tour” (Una gira sin Toros), aludiendo claramente a su separación del resto del plantel y desmarcándose de todo lo que rodea a ese mítico equipo que al día de hoy es principalmente representado por la imagen de Michael Jordan.

Además, se habla sobre la posibilidad real de que “No Bull Tour” siga creciendo y en un futuro no muy lejano se convierta en un documental. Esto llegaría como la respuesta a The Last Dance.

Pero, más allá de si la idea resulte o no, hay que recordar que las principales críticas que se hicieron al título de Netflix tienen que ver con que se centraba más en Jordan que en el equipo y las hazañas institucionales. Por esta razón, este tipo de iniciativa sería igual de controversial, ya que los jugadores se enfrascarían en una discusión personal, dejando absolutamente de lado a la franquicia y sus años de gloria.