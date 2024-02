“No contento del todo, me gusta exigirme al máximo”: la mesurada celebración de Yasmani Acosta tras ganar el Panamericano de lucha grecorromana

Santiago

En Acapulco, Yasmani Acosta se consagró campeón en el Panamericano de lucha grecorromana, en la categoría hasta 130 kilos. La particularidad es que el chileno venció a un viejo rival de su categoría, el cubano Oscar Pino, quien lo privó de pelear por el oro en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023.

De todas formas, en conversación con ADN TOP KIA, el deportista nacional no se mostró muy conforme con la resolución de la final. “Solamente competimos en un combate y no fue tan exigente, no fue un combate como hubiese querido, se encontraba con una lesión en la pierna y no quiso forzar tanto el combate. Somos rivales y también amigos, no era el momento. Me gusta competir con las personas cuando están al 100% y poder sentir un combate más exigente, más real. No fue un combate como me hubiese gustado, bien fuerte de principio a fin. Estoy tranquilo, no contento del todo, me gusta exigirme al máximo y me gusta que las cosas sean bien difíciles para que valgan la pena. Igual estoy feliz”, remarcó.

Pese a ser campeón panamericano, el gran foco para Yasmani Acosta estaba en sumar experiencia de cara al Preolímpico que se disputará la próxima semana, donde buscará clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo mismo, se mostró mesurado en torno a que no pudo pulir potenciales errores de cara a próximos eventos.

“Es difícil, los errores cuando tienes al rival al máximo, ves si te fatigas antes o si reaccionas mal cuando estás cansado. Ahora no pude ver nada de eso, es como si estuviera ciego. Por otro lado, estoy tranquilo, conozco a todos los rivales, he luchado con todos ellos. Llego como favorito, pero los conozco a todos. No es algo que me preocupe mucho por ahora, pero para las próximas competencias tendré que prepararme mucho mejor en cuanto a tener más torneos exigentes y ver todos esos detallitos para llegar de óptima forma a los Juegos Olímpicos”, reconoció quien asume la presión que deberá afrontar considerando que, al ser campeón panamericano, es uno de la de las cartas señaladas para lograr los cupos en el Preolímpico.

“Llego siendo favorito, es una gran responsabilidad, asi que tengo que hacer las cosas bien serias, sin cometer errores para ir a buscar el cupo olímpico y la medalla que se me escapó en Tokio. Tengo las expectativas bien altas, con muchas ganas. Significaría ir por segunda vez a unos Juegos Olímpicos e ir por la medalla en un evento que uno tanto anhela. Quiero ir por esa revancha y entregar todo como siempre”, concluyó en la charla con ADN TOP KIA, ya proyectando un concentrado en Cuba y la disputa de torneos en Europa con miras a la “cita de los anillos”.