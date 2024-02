Aníbal Mosa se abre a la chance de sumar un refuerzo más para Colo Colo: “Los dirigentes vamos a estar abierto a satisfacer lo que quiere el técnico”

Santiago

La directiva de Blanco y Negro arribó al estadio Malvinas Argentinas para ser testigos del debut de Colo Colo en la Copa Libertadores, enfrentando a Godoy Cruz en Mendoza.

En la instancia, uno de los integrantes del equipo, Aníbal Mosa, resaltó la importancia que tiene la llave ante el “Tomba”. “El pasar nos abre posibilidades económicas, pero también futbolísticas, que es lo que queremos. Esperemos que hoy demos un paso importante para cerrar la llave en casa”, remarcó, confiado del nivel con el que los albos llegan al desafío.

“Se ve muy bien el equipo, muy compenetrado, un equipo muy sólido. Creo que los muchachos están muy enfocados y estamos con toda la ilusión de entregarle un triunfo a la hinchada”, expresó Aníbal Mosa, que no descartó la chance de sumar un jugador más al plantel si el equipo avanza de ronda.

“No hemos conversado de eso, pero si piensa que hay algún puesto donde necesite refuerzo, los dirigentes vamos a estar abierto a satisfacer lo que quiere el técnico. Queremos dar pelea en los dos frentes”, explicitó el expresidente de Blanco y Negro, quien no ahondó sobre las posibles multas por el mal comportamiento del equipo en Mendoza.

“No he visto el informe. Nos van a notificar, pero no tengo información. Vamos a ver de qué se trata primero, si es monetaria o no. No podemos referirnos a eso hasta que haya un documento oficial”, dijo, junto con mostrarse sorprendido por el castigo que significó tres puntos menos para el Campeonato Nacional 2023.

“No tenía antecedentes y no sé cuál situación ocurrió para que pasara eso. Nos enteramos por la prensa”, expresó, orgulloso también de todo lo que ha generado Arturo Vidal, por el cual él porfió para su regreso.

“Está muy tranquilo. Es un verdadero líder, dentro y fuera de la cancha (...) Ha quedado muy claro que no vino a retirarse, sino que vino a jugar, a dar la pelea. Nos dio la razón a los que queríamos traerlo. Vidal le da una jerarquía diferente al club, eso nos tiene muy contentos”, concluyó Aníbal Mosa.