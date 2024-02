Maltrato animal en Curicó: descubren fundación animalista con más de 100 perros y gatos desnutridos y enfermos

Este miércoles, el desalojo judicial de una escuela abandonada en Curicó permitió descubrir el pésimo estado de salud en que se encontraba un centenar de perros de un supuesto refugio animal que funcionaba en el lugar.

Se trata del sector de Vista Hermosa y en el colegio de la zona, donde funcionaba la fundación animalista ‘Almas en el Camino’, que en sus redes sociales solicitaba ayuda en alimentos y dinero en efectivo para las mascotas.

Sin embargo, fue grande la sorpresa al realizar el desalojo judicial del lugar por parte de la Municipalidad de Curicó tras encontrar más de 100 animales -entre perros y gatos- en deplorables condiciones. Casi todos con desnutrición, heridas y sarna.

“Es desolador”

Al respecto, el médico veterinario municipal José Soto detalló que “hay alrededor de 110 perros y de los 110 perros están todos mal. No hay ladridos, no tienen energía para ladrar, no han comido. Es desolador, es terrible, parece un campo de concentración de animales.

Luego del operativo, la encargada del supuesto refugio fue detenida por personal de Carabineros y será formalizada por maltrato animal. En tanto, las mascotas serán sometidas a un proceso de recuperación que incluye tratamientos médicos y alimentación.

Las siguientes imágenes pueden dañar la sensibilidad de algunas personas

Maltrato animal en Curicó: descubren fundación animalista con más de 100 perros desnutridos Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar