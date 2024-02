Santiago

En horas de la madrugada de este martes, un incendio se registró en la comuna de Santiago centro, en la región Metropolitana. Las llamas destruyeron una bodega y una casa colindante a esta.

Producto del siniestro, y como contexto del hecho, se produjo una fuga de gas en el lugar, en la esquina de calles Arturo Prat con Ñuble. Por lo anterior, 15 compañías de Bomberos trabajan en el lugar, junto a personal de la empresa Metrogas, para controlar la filtración.

Si bien el origen de las llamas se encuentra en investigación, como parte de los antecedentes se constató el robo de un medidor de gas. Por lo demás, casas aledañas a esa esquina fueron evacuadas de manera preventiva.

A eso de las 07:00 horas contó el capitán Leandro Madrid, del Cuerpo de Bomberos de Santiago:

“En estos momentos vamos a proceder a apagar la llama con pitones de agua, vamos a enfriar la zona para que pueda trabajar Metrogas, haciéndole un tapón a la cañería, que es de cobre. Se hizo, en primera instancia, una excavación para poder llegar a la matriz, pero no fue factible. Entonces vamos a hacer otro procedimiento para poder controlar la fuga de gas y ellos puedan trabajar tranquilamente haciendo la perforación hacia donde está el medidor. Me parece que el incendio no partió por ahí, sino en el galpón”.