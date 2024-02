Ministra Vallejo responde a dichos de alcalde Jadue sobre “exceso de blanqueo” a la figura del expresidente Sebastián Piñera

Este lunes, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) abordó los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sobre el discurso del Presidente Gabriel Boric en el funeral de Sebastián Piñera. El edil acusó un “exceso de blanqueo” en las palabras de Boric en el velorio a la figura del fallecido exmandatario.

Fue en conversación con The Clinic, que el alcalde Jadue fue enfático en señalar que “respeto el duelo de la familia y lamento, como lo lamenté desde el primer día, un fallecimiento trágico que nadie esperaba, pero no participo, ni estoy de acuerdo con las palabras del Presidente, me parecieron absolutamente un exceso. Un exceso de blanqueo, muy en línea con lo que ha tratado de hacer la derecha”.

“Un aprovechamiento político vergonzoso en la muerte del expresidente”, añadió la ex carta presidencial.

“No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios. Se lo puede preguntar a los ahorrantes del Banco de Talca, recordemos que estuvo prófugo. A los que vivieron el episodio de las empresas zombies, o a los que vivieron el episodio Chispas, cuando era senador. O con el viaje a China con los hijos para que pudieran hacer negocios, las acciones de LAN, lo que pasó con Exalmar y Domina”, sinceró al medio citado el jefe comunal.

En esa línea, la secretaria de Estado fue consultada por los dichos de su compañero del Partido Comunista en un punto de prensa. “Ha habido distintas críticas en la opinión pública del mundo político de lado y lado sobre el discurso del Presidente. Pero, lo que nosotros hemos señalado y reafirmamos es que el discurso del Presidente Boric fue un discurso republicano en el marco de lo que es un funeral de Estado. Ni más ni menos”.

Anteriormente, Jadue se había pronunciado a la guardia de honor que realizó la ministra al ferretero de Sebastián Piñera en el ex Congreso. En ese momento señaló que ella “es funcionaria de gobierno. Representa al Presidente de la República, y, por lo tanto, actúa en absoluta consistencia con lo que el Presidente de la República hace, dice y plantea. Ella, en ese momento en particular, no representa al PC. Ellos son funcionarios de gobierno, no funcionarios del PC”.

Mea culpa de Boric

El Jefe de Estado comenzó su discurso, en la ceremonia por el fallecido exmandatario, resaltando la figura de Piñera como un líder político que abrió camino hacia una derecha moderna y democrática. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos fue su reflexión sobre las tensiones políticas y los desacuerdos durante el mandato de su predecesor.

“Como oposición, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello, y todos debiéramos hacerlo”, admitió.

El Presidente Boric finalizó expresando su agradecimiento por la disposición de Sebastián Piñera a brindar ayuda y consejo, a pesar de las marcadas diferencias políticas. Recordó momentos clave, como la conmemoración de los 50 años del golpe militar, donde Piñera trabajó por un amplio acuerdo de “nunca más”.