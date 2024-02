“Me replantee seguir jugando al fútbol”: Byron Castillo y su presente en Uruguay tras ser sancionado por el TAS

Santiago

Luego que el año pasado, el Tribunal Federal de Suiza refrendara la sanción contra el defensa Byron Castillo, considerando las irregularidades en torno a su acta de nacimiento y que llevó a que Ecuador fuera sancionado en la ruta clasificatoria al Mundial 2026.

Tras todo aquel problema legal, el jugador de 28 años perdió regularidad en la Liga MX y a comienzos de este año firmó por Peñarol de Uruguay, elenco con el cual debutó ayer domingo en la liga charrúa.

Ante Cerro Largo, Byron Castillo apenas jugó los primeros 45 minutos, donde fue cómplice en la apertura de la cuenta de su rival, aunque el “Manya” terminó igual ganando por 2-1. Pese a ello, es optimista de cara a su futuro en el cuadro carbonero.

“Tengo mucha fe de que este año la voy a romper en Peñarol. Que quede grabado, tengo la esperanza de lograr cosas importantes y pelear hasta el final internacionalmente”, explicó el defensor en diálogo con radio Sport 890, instancia donde reconoció los problemas que vivió ante la denuncia hecha por Chile en su contra.

“El año pasado me pasaron muchas cosas feas. Han sido cosas muy fuertes. Me replantee seguir jugando al fútbol. Mi familia fue muy importante para que pueda salir adelante. Otra persona en mis zapatos no sé si salía”, aseveró el defensa, que desde la sanción no volvió a ser citado en Ecuador.