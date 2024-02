Guillermo Paiva es presentado en Colo Colo: “Sé que es un club muy grande, el mejor de Chile”

Chile

Guillermo Paiva fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2024. En conferencia de prensa, el delantero paraguayo se mostró contento por llegar al “Cacique” y por asumir la responsabilidad que significa ser una carta de gol para el equipo.

“Estoy muy feliz con esta responsabilidad. Sé que es un club muy grande, el mejor de Chile. Es una oportunidad muy linda, espero aprovecharla”, señaló el jugador proveniente de Olimpia.

Respecto a sus características como jugador, aseguró que “me gusta asociarme, salir a jugar y pisar el área. Daré lo mejor de mí, entrenaré, le meteré y ojalá me salga todo. Me caracterizo mucho por las ganas que le doy”.

También afirmó estar en condiciones para debutar este jueves ante Godoy Cruz por Copa Libertadores, en caso de que Jorge Almirón le dé la oportunidad. “Llego bien físicamente, estoy a disposición del entrenador, a lo que él decida. Si me toca algunos minutos o si no me toca, estaré apoyando al equipo”, mencionó.

Por último, Guillermo Paiva entregó palabras de elogios para Arturo Vidal. “Tenerlo de compañero es muy satisfactorio, sabemos lo que es él, su historia, espero poder aprovechar la experiencia que tiene”, agregó.