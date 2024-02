Discriminado por su religión: Igor Lichnovsky revela situación que sufrió en México

Santiago

En una reciente entrevista con Latino Podcast, el defensor chileno Igor Lichnovsky, actual jugador del Club América, compartió detalles sobre su anterior etapa en Cruz Azul, señalando que vivió momentos de discriminación por sus creencias religiosas.

“Nos reuníamos en casa, y mi religión comenzó a hacer ruido. Yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia. Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor’, porque en el fútbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil, y yo no lo era, pero algunos lo interpretaban así”, explicó el ex Universidad de Chile.

El zaguero nacional contó una anécdota en la que su excompañero en Cruz Azul, Santiago Giménez, le reveló lo que pasaba en el camarín. “Hubo un momento, en un asado estaba mi amigo y hermano, que juega en Holanda. Me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’, entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”, indicó.

Igor Lichnovsky hoy vive un buen presente como titular en el Club América, donde también juega Diego Valdés. El equipo de los chilenos marcha quinto en la tabla de la liga mexicana, con 14 puntos, a dos del puntero, Cruz Azul.