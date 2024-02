GOL DO VASCO!



Payet faz excelente lançamento para Pablo Galdames deixar tudo igual no clássico!



Botafogo 1 x 1 Vasco da Gama



🏆 9ª rodada do Campeonato Carioca



