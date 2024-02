El “Big Boss” del reguetón, Daddy Yankee se hizo presente en el evento solidario “Juntos, Chile se Levanta”, en ayuda a los damnificados en los incendios en la región de Valparaíso, con una significativa donación de la subasta de la noche.

Fue el jugador nacional, Luis “mago” Jiménez, quien anunció el aporte del cantante de la Gasolina, luego de comunicar su propio aporte a la subasta. “Traigo mi camiseta junto con la camiseta de otros deportistas chilenos”, dijo.

Pero futbolista, no se detuvo ahí e introdujo un video de Daddy Yankee. “Bueno, mi gente linda de Chile, me uní a la causa con los atletas, los deportistas. Me dijeron, me llamaron”, comenzó diciendo el artista.

De ahí, el puertorriqueño precisó su donación a “Juntos, Chile se Levanta”: “Esta camisa la usé en la gira, en la última gira mía ahí en Chile, esto de verdad que para mí significa mucho, y la voy a donar para la causa”.

¿Cómo participar en la subasta?

Para participar por la camiseta de Daddy Yankee, de acuerdo a lo señalado por Movidos x Chile, debes seguir los siguientes pasos:

Comparte la foto (desplegada abajo de las instrucciones) en tu historia de Instagram. Envía el comprobante de tu donación al DM de Movidos x Chile.

Los ganadores se anunciarán durante la próxima semana en las redes de la organización.