Rafael Nadal revela quién es, para él, el mejor tenista de la historia

Santiago

En entrevista con El Objetivo de La Sexta, el tenista español Rafael Nadal ha expresado su reconocimiento hacia su gran rival, Novak Djokovic, considerándolo el mejor jugador de la historia del tenis, incluso por encima de él mismo y de Roger Federer.

“Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es”, afirmó el oriundo de Manacor durante la entrevista, argumentando su pensamiento.

A pesar de la intensa competencia en las canchas, Rafael Nadal destaca aspectos positivos sobre Novak Djokovic como persona, advirtiendo que su verdadera naturaleza no es la que refleja en la cancha. “Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno”, señaló el ganador de 22 títulos de Grand Slams.

Además, elogió las habilidades de “Nole”, sobre todo la forma de recomponerse ante las adversidades. “La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto”, afirmó el tenista de 37 años.

¿Es Novak Djokovic el mejor tenista de la historia?@RafaelNadal cree que sí.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/f7jAsS0hS7 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 14, 2024

Rafael Nadal abordó el tema del retiro como jugador profesional y respondió de manera sincera ante la posibilidad de poner fin a su carrera: “Yo también me hago mucho esta pregunta, pero no lo sé”.

Aunque esbozó una posible retirada, el exnúmero uno mostró su profesionalidad y aclaró que no es momento aún. “No me quedan muchos eventos por jugar, pero Roland Garros es uno de mis objetivos, al igual que los Juegos Olímpicos de París”, concluyó.