Recolector que encontró 27 millones de pesos afirma que: “No he tenido la oportunidad de hablar con el caballero” pero “opté por lo correcto”

Este miércoles, la honesta acción de un recolector de basura en Punta Arenas se hizo viral en redes sociales. Esto, debido a que el trabajador le devolvió a su dueño 27 millones de pesos en efectivo, luego de encontrarlos en el exterior de un pub de la ciudad.

Se trata de Belarmino Parra, de 31 años, padre de cuatro hijos, quien, en conversación con Radio Bio Bío, le detalló a Julio César Rodríguez cómo fue la situación. Allí comentó los detalles sobre la honrada decisión de no quedarse con los fajos de billetes, revelando además un dato que impactó al periodista.

“Lo revisé y eran muchos fardos de billetes(...) Subí al camión y le dije al chofer, le mostré la plata y él tampoco lo podía creer. Optamos por llamar a nuestro supervisor, no se demoró ni diez minutos en llegar y él dijo que debía dejarlo en la Policía de Investigaciones (PDI)”, señaló.

Por su parte, el jefe de Belarmino contó que el dueño de la millonaria cifra se puso a llorar al ver su dinero, pues se trataba de su finiquito. Fue en ese momento, en que Júlio César le preguntó si posteriormente el dueño lo ubicó para darle las gracias.

“No. No he tenido la oportunidad de hablar con el caballero que perdió su bolsito con plata”, confirmó el joven al citado medio.

“Por último haberte invitado un helado”

Frente a esta situación, el animador quedó sorprendido. “No puedo creer que el dueño de los $27 millones no se haya querido comunicar contigo. Cómo tan poca generosidad... por último haberte invitado un helado, un choripán con leche con plátano... o al pub”, dijo.

“Opté por lo correcto y estoy tranquilo con eso”, manifestó el trabajador, quien además aseguró sentirse pleno ya que con su acción le dio un ejemplo inolvidable a sus cuatro hijos y a su vez, una muestra de buena fe a la ciudadanía.