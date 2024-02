“Llévense todo, pero a las mascotas no las toquen”: habla dueño de casa que fue víctima de violento robo en Ñuñoa

La madrugada de este martes se registró un violento robo al interior de una vivienda en Ñuñoa, en calle Emilia Téllez con Avenida Ossa, donde alrededor de cuatro sujetos forzaron un portón e ingresaron hasta una casa para sustraer distintas especies.

Según contó el mismo dueño de la vivienda, al percatarse del hecho decidió esconderse rápidamente detrás de su cama junto a su perrito Akena en una habitación, donde pese a ser intimidados resultaron ilesos.

“Quería cuidarlo, salvarlo. Intenté que no arremetiera contra nadie para que no sufriera ninguna consecuencia y me tiré al piso con él”, relató la víctima.

El hombre contó que tuvo que sostener a su mascota del cuello y patas para tranquilizarlo, ya que “su primera reacción fue gruñir y tirarse encima”.

El registro duró cerca de diez minutos, donde los delincuentes se robaron televisores, una moto, un auto de marca BMW y más especies de valor. “Nos vieron, nos dijeron que nos quedáramos quietos o si no nos iban a agarrar a balazos”, detalló.

“Lo único que les dije fue ‘llévense todo, pero a las mascotas no las toquen’”, agregó el afectado, quien también tiene de mascota un gato.

Finalmente, el hecho fue denunciado a Carabineros y el caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la misma institución.