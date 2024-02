Estados Unidos: nuevo tiroteo deja un muerto y cinco heridos en el metro de Nueva York

La policía vigila el acceso a una estación en el Bronx del Metro de Nueva York, donde un tiroteo dejó un muerto y cinco personas heridas en EEUU. / New York Daily News

Nueva York de EEUU

La Policía de Nueva York informó la muerte de una persona y que otras cinco quedaron heridas en un nuevo tiroteo en Estados Unidos. El hecho se produjo en hora punta de la tarde en una estación del sistema de transporte en el barrio del Bronx. El jefe de tránsito de la policía, Michael Kemper, manifestó que la balacera se habría producido tras la disputa de dos grupos de personas al interior de uno de los trenes. La víctima fatal fue un hombre de 34 años, quien perdió la vida en el lugar de los disparos.

Kemper comentó que “no creemos que se trate de un tiroteo al azar”, agregando que “creemos que este tiroteo tiene su origen en una disputa entre dos grupos que comenzó en un tren”. La alerta fue recibida por las autoridades de Nueva York a eso de las 18:30 horas, cuando inicialmente se indicó que había seis heridos en la estación Mount Eden Avenue. Los agentes de la policía comentaron a la prensa local que la balacera se produjo luego de una discusión entre unos grupos de adolescentes que iban en un vagón.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y vigilaron los accesos a la estación en el Bronx, para que luego la agencia de control de armas iniciara la investigación de la balacera. Los medios de comunicación de esa ciudad detallaron que la víctima fatal perdió la vida mientras intentaban llevarla al hospital y que al parecer recibió un disparo en su rostro. En medio del incidente, la Policía de Nueva York avisó a la ciudadanía que evitara las calles Inwood Avenue y Townsend Avenue por una investigación “activa”.

The New York Times da cuenta que las personas heridas tenían un rango de edad de entre los 14 y los 71 años, lo que indicaría que se vieron afectados pasajeros que no eran parte de la pelea. Una conductora de autobús que vive en la zona comentó que mientras caminaba hacia su casa escuchó la balacera. “Escuchamos muchos disparos cuando el tren se detuvo. Las balas cayeron debajo de la estación”, comentó la mujer. Los heridos son una niña de 14 años, un niño de 15, una mujer de 29, un hombre de 28 años y otro de 71.