“A ese helicóptero nadie quería subirse”: Miguel “Negro” Piñera recuerda a su hermano Sebastián y asegura que “siempre pensé que algo iba a pasar”

“Yo siempre le tuve miedo a ese helicóptero, si a ese helicóptero nadie quería subirse”, aseguró Miguel “Negro” Piñera al recordar la pasión que sentía el expresidente Sebastián Piñera por viajar en la aeronave en la que tuvo el accidente que terminó con su vida el pasado martes 6 de febrero en Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Y es que Miguel “Negro” Piñera ha sido uno de los familiares del exmandatario que se ha visto más afectado públicamente por la repentina partida de su hermano, de quien se declaró muy cercano, recordando incluso que cuando niños compartían la pieza y que su madre antes de morir le pidió a Sebastián que lo cuidara.

“Cuando se dio cuenta que en cualquier momento se iba, llamó a mi hermnao, saco un a Biblia y le hizo poner una mano arriba de la Biblia y le dijo ‘Sebastián, tú tienes que hacerte cargo de Miguelito’, y la verdad es que se hizo cargo de mí, fue muy cariñoso, me llamaba siempre, fue muy tierno conmigo”, recordó el cantante y empresario en una íntima conversación con Julio César Rodríguez.

La entrevista, que fue emitida durante la mañana de este martes en el matinal de Chilevisión, se grabó en la casa del “Negro” Piñera, donde se le pudo ver cansado y con los ojos llorosos en todo momento, aunque aguantó todo el tiempo que le cayeran lágrimas en pantalla porque reconoció que “me lo he llorado todo”.

“Le pedí por favor que me quería bajar”

En la conversación, Miguel “Negro” Piñera recordó que “para la campaña viajamos harto en ese helicóptero y cada viaje era terrible, una vez le pedí por favor que me quería bajar, íbamos para el norte y había un cerro y le dije ‘hermano dejame en la punta de ese cerro’. No había nada, iba Allamand, Espina, y Sebastián me dijo ‘¿Te querí bajar?’ y aterrizó. Ahí miré bien y le dije ‘ya, sigamos no más’, si no había nada en el cerro”.

Así, también reconoció que tras la muerte de su hermano Sebastián se siente “totalmente huérfano”. “Recorrimos Estados Unidos en moto, hice la campaña senatorial, las dos presidenciales, recorrí todo Chile con él, anduve arriba de ese helicóptero y compartí mucho con mi hermano, éramos muy cercanos (...) Toda la vida me cuidó, me protegía cuando estábamos en Estados Unidos, cuando mi papá fue embajador en Bélgica, Sebastián me defendía del bullying, yo era el regalón de Sebastián, no tengo palabras para contar todo el dolor que tengo adentro del corazón”, aseguró el cantante.

En cuanto a la aeronave en la que murió el expresidente, el “Negro” Piñera indicó que “pudo haber tenido el mejor helicóptero del mundo y andaba en un Robinson que era modesto, yo le decía siempre ‘hermanito vende ese helicóptero, vendelo, véndelo’, siempre tuve la tincá de que algo iba a pasar, cuando había turbulencia, aparte a veces manejando hablando por celular, ‘hermano concéntrate’ le decía”.

Al final de la entrevista, luego de recordar y profundizar en las experiencias vividas durante los últimos días y agradecer a todos los que asistieron al funeral del exmandatario Sebastián Piñera, su hermano menor puntualizó que “no he dormido nada, cuesta mucho expresarme, no tengo palabras, por lo menos no lloré porque he llorado tanto, creo que no se me ha caído ninguna lágrima, quiero estar fuerte”.