“Se la voy a cantar”: Miguel ‘Negro’ Piñera revela que regresará a la música con una canción dedicada a su fallecido hermano Sebastián

Agencia Uno | Miguel "Negro" Piñera en el velorio de su hermano Sebastián Piñera en el ex Congreso Nacional / DIEGO MARTIN /AGENCIA UNO

Miguel “Negro” Piñera, visiblemente conmovido durante el velorio público de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, anunció que está trabajando en una nueva canción en homenaje al fallecido exmandatario.

El músico, recordando los momentos compartidos con su hermano, reveló que Sebastián Piñera disfrutaba de cantar, entre otras actividades, y lo describió como su “regalón”.

Luego, agregó: “Mi hermano era un hombre dinámico, lleno de energía, me acompañó en varios viajes de motos, aventurero. Bueno para los deportes extremos, bueno para la pelota, bueno para el caballo. Hacía todo los deportes, tenía una energía tremenda. Yo no sé de dónde sacaba energía a su edad. Y bueno, se fue en su ley”.

“Murió contento, yo creo. Estaba toda su familia, sus nietos, estaban todos en Ranco, y la pasión, su helicóptero... Murió. Una pena tremenda, yo que lo amo. Pero estoy seguro que está muy contento mirando allá arriba todo el cariño que le está dando esta gente”, añadió.

La nueva canción en modo de homenaje a su hermano

Más adelante, Miguel “Negro” Piñera reveló que “estoy componiendo una linda canción para mi hermano”. Aunque no especificó la fecha exacta de la presentación, afirmó con determinación: “Se la voy a cantar, no sé cuando, pero muy pronto... Hermano querido, te voy a extrañar mucho”. Además de que indicó que el tema todavía no tiene título.

Este gesto musical se suma a los numerosos homenajes y condolencias que ha recibido la familia Piñera Morel por la pérdida del expresidente Sebastián Piñera, quien dejó un legado en la política chilena y en la vida de aquellos cercanos a él, como su hermano Miguel “Negro” Piñera.