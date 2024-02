“Está casi hecho”: Jorge Almirón reconoce que Colo Colo tiene avanzado el fichaje de un nuevo refuerzo

Chile

Jorge Almirón, DT de Colo Colo, se pronunció este sábado en la previa de la Supercopa 2024, donde los albos enfrentarán a Huachipato mañana domingo en el Estadio Nacional.

En rueda de prensa, el técnico del “Cacique” destacó el aporte que ha sido Arturo Vidal en los entrenamientos de cara al partido. “Sé que quiere mucho al club y entrena para ganar, a nosotros nos empuja todos los días, se me hace muy fácil entrenarlo. Me imagino que la expectativa de Vidal es entrar a la cancha mañana y ganar. La verdad es que nos tiene motivados”, señaló.

El estratega argentino también valoró la decisión de Carlos Palacios de rechazar a Boca Juniors para seguir en Colo Colo. “Para nosotros es importante que Carlos se haya quedado. Durante toda la pretemporada le generó expectativa ir a un club grande como Boca, estuvo con esa incertidumbre. La directiva habló con él para mejorarle el contrato, pero él estaba muy tranquilo, siempre estuvo enfocado en el equipo. Lo noto contento”, indicó.

Por otro lado, Jorge Almirón abordó la posible llegada del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien está cerca de ser nuevo refuerzo albo. “Creo que ya está casi hecho, no he hablado con los dirigentes, pero se adelantó bastante la contratación. Esperemos que le vaya bien, es un buen jugador, me hablaron bien de él. Con sus características puede ayudar al equipo”, aseguró.

Al cierre, entregó palabras para Lucas Cepeda, la segunda incorporación del “Cacique” para este 2024. “Es un jugador joven, no tiene tantos partidos, pero estuvo en la selección sub 23. Pedí referencias de él, lo he visto bastante en videos. Creo que tiene características para ser un jugador importante. Hay que llevarlo de a poco, que vaya conociendo el vestuario y lo que representa jugar a estadio lleno”, concluyó.

Colo Colo y Huachipato se verán las caras este domingo 11 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Este choque por la Supercopa contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.