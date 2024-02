“No lo puedo negar”: Arturo Vidal se sincera y revela en qué club hubiese jugado si es que no llegaba a Colo Colo

Chile

Arturo Vidal tomó la palabra a pocos días del primer desafío importante que tendrá con Colo Colo: la Supercopa contra el actual campeón del fútbol chileno, Huachipato. En la antesala de este partido, el “King” habló en una entrevista y abordó distintos temas relacionados al “Cacique” y a la selección chilena.

En diálogo con el periodista Víctor Cruces, en DSports, el experimentado volante se refirió a la opción de que Carlos Palacios llegue a Boca Juniors. Además, le dejó un consejo al joven mediocampista albo. “Gracias a Dios yo tuve la suerte de siempre elegir dónde quería ir y Carlitos tiene esa decisión ahora. Este año le fue muy bien, maduró mucho, pero sabe que va a tener muchas oportunidades en su vida y Colo Colo le hizo muy bien. No me quiero meter en su decisión, pero creo que lo más correcto para él es seguir madurando acá (en Colo Colo). Es el momento de hacerse un nombre importante”, aseguró.

El “Rey Arturo” también dio a conocer su opinión sobre el Campeonato Nacional, el cual volverá a disputar después de varios años. “Ahora lo voy a ver diferente. Desde afuera, uno ve que el fútbol chileno ha decaído mucho, se juega poco, salen pocos jugadores al extranjero, se ve que el nivel ha bajado, en las competencias internacionales no le ha ido bien. Todo eso te deja tristeza. Espero que ahora empiece a mejorar el fútbol, que los estadios se llenen y sacar jugadores desde abajo, porque hay mucho talento acá en Chile”, señaló.

Arturo Vidal sobre América de Cali y Ricardo Gareca

Por otro lado, el futbolista de 36 años reconoció que, si no hubiese existido la oferta de Colo Colo, habría elegido a América de Cali. “Me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Si no hubiese sido Colo Colo, mi decisión habría sido América de Cali”, afirmó.

Por último, Vidal tuvo palabras para el nuevo DT de la selección chilena, Ricardo Gareca. “No lo conozco mucho, sé que le fue muy bien en Perú, lo clasificó al Mundial y sacó muchos jugadores al extranjero, es un muy buen entrenador. Le tengo mucha fe y si la gente confió en él, todo el mundo debe hacerlo y unirnos. Se vienen cosas importantes como la Copa América y las Eliminatorias. Tenemos que ir al Mundial como sea, nos tenemos que matar si no vamos al Mundial con todas las opciones que hay”, concluyó.