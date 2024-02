Esteban Paredes y el regreso de Arturo Vidal: “Fue campeón en todos lados, tenemos que disfrutarlo y quererlo”

Santiago

En el mundo del fútbol chileno, el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo ha generado un impacto significativo. Uno de los íconos del club, Esteban Paredes, ha compartido su entusiasmo y admiración por la vuelta del “King” al Monumental.

El exdelantero, quien ostenta el título de segundo máximo goleador histórico del “Cacique”, en una reciente entrevista con el podcast Media Punta, destacó la importancia de la presencia del volante de 36 años y su influencia positiva en el equipo.

“Yo estuve hace unos días en el Monumental, hablo siempre con Arturo Vidal, él tiene muchas ganas. Sabemos que es un tipo, un líder. Lo he visto entrenar, lo he visto jugar. No se le nota que estuvo sin jugar mucho tiempo, anda muy bien de la rodilla”, expresó “El Tanque”

Paredes, quien compartió habitación con Vidal durante el Mundial de 2014, reveló la entrega y sacrificio del “King” en ese torneo. “Éramos compañeros de habitación y no sabes lo que sufría, él se infiltraba, ¿para qué? Para jugar por Chile. La gente, después, lo critica. Realmente somos muy chaqueteros”.

“Fue campeón en todos lados. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que quererlo”, agregó el máximo goleador en la historia de la Primera División chilena.

El exjugador también elogió el liderazgo positivo de Arturo Vidal en el equipo, explicando un suceso que le llamó la atención. “Cuando terminó el entrenamiento, Arturo se va para donde el preparador físico. Arturo viene y les dice a todos “Muchachos, vamos, todos a hacer pasadas”, y todos fueron”, explicó Paredes.