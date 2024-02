“Demasiado dolor, no tengo palabras”: la emoción de Miguel “Negro” Piñera en el velorio de su hermano

07 de febrero 2024 / SANTIAGO En inmediaciones del Ex Congreso se realiza la despedida del Ex Presidente Sebastián Piñera fallecido en un accidente en su helicóptero. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

Miguel “negro” Piñera llegó hasta el ex Congreso Nacional para asistir al velorio de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera. Visiblemente afectado, el popular cantante se dirigió a los medios de comunicación y expresó su dolor.

“Demasiado dolor, no tengo palabras. Muy agradecido de toda la gente... no puedo hablar”, dijo emocionado el familiar del ex Mandatario. El “Negro” Piñera ya había hecho declaraciones el día anterior, anunciando el fallecimiento de su hermano en un accidente de helicóptero a los 74 años de edad.

En sus palabras, lo describió como un hombre ejemplar, tanto en su rol familiar como en su trayectoria empresarial y política. Se destacó su lucha por la libertad, la democracia y el desarrollo de Chile.

Además, resaltó su carisma, energía y optimismo, que siempre serán recordados. En este momento de duelo, pidió por su eterno descanso y envió su apoyo a la esposa, hijos y nietos de Sebastián Piñera.