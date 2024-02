“En los últimos meses lo vi renacer”: El emotivo recuerdo de Jaime Mañalich del expresidente Sebastián Piñera

En un día marcado por el luto nacional, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, compartió emotivas palabras sobre la inesperada muerte del expresidente Sebastián Piñera, registrada el pasado martes 6 de febrero en el Lago Ranco.

El médico, quien no solo fue un colaborador cercano, sino también un amigo personal del fallecido exmandatario, expresó en Ciudadano ADN su dolor y resaltó la figura del exjefe de Estado como un estadista y líder excepcional.

En el inicio de la conversación, Jaime Mañalich recordó uno de sus últimos encuentros con Sebastián Piñera para ver una película, Oppenheimer. “Era muy grato conversar con él porque era un hombre de mucho mundo, de mucha cultura, de mucha historia. Y es muy lamentable su pérdida”, expresó el extitular de Salud.

“En los últimos meses lo vi renacer”

Respecto a la figura política del exmandatario, el médico precisó: “Él dejó el segundo gobierno una con una sensación muy difícil, de mucho sufrimiento, de angustia, de alguna manera de no entender qué estaba pasando en nuestro país y en los últimos meses lo vi renacer, renovarse, rejuvenecer, tomar entusiasmo de nuevo, de considerar que se estaba haciendo algo de justicia a su rol. Si hay algo destacable en Don Sebastián Piñera es su rol como Jefe Estado, el ponerse el servicio de las personas”.

El exministro también destacó la reunión que sostuvieron el día anterior al fatídico accidente, donde Sebastián Piñera expresó su disposición a colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Valparaíso. Mañalich compartió que Piñera estaba preocupado por la tragedia en la V Región y quería poner a disposición del gobierno todo el capital humano posible.

Al abordar la faceta política de Piñera, Mañalich elogió su capacidad de perdonar y buscar mejorar las relaciones, incluso con aquellos que podrían haberlo ofendido. “Sebastián no era rencoroso, que es una virtud muy rara. Será capaz de perdonar, de saludar de nuevo, de buscar mejorar la relación con alguien que podría haberlo ofendido”, destacó.

“Muchos años atrás...”

La entrevista también reveló la cercanía de Mañalich con Piñera en lo personal, describiendo momentos de juego, humor y familia. “Yo lo conocía como médico (...) muchos años atrás, en la década del 90, a propósito de unos chequeos médicos, porque él era una persona muy absolutamente sana”, expresó.

“Él me designó a mí y es un honor (...) Me recuerdo, en el primer gobierno, el día que el Servel lo nombra oficialmente como ganador, yo estaba en mi oficina y de repente suena mi teléfono y me dice: ‘Jaime, necesito hablar contigo’ (...) Entonces nos sentamos y me pasa una carpeta y me dice: ‘quiero que usted sea mi ministro salud’”, complementó.

Finalmente, Jaime Mañalich enfatizó el legado de Sebastián Piñera como Jefe de Estado, recordando momentos clave como el rescate de los mineros, la recuperación post terremoto y su compromiso en la lucha contra la pandemia.